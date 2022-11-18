Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler? Ödemeler başladı! Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar?

Vatandaşlar doğalgaz ödemeleriyle ilgili ayrıntıları sorgulamaya koyuldu. Kış dönemin gerçekleştirilecek olan başvurular hakkında Bakan Derya Yanık açıklamada bulundu ve başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını ifade etti. İşte doğalgaz yardımı başvuru şartları...

Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımları hakkında açıklamada bulundu ve “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” dedi. İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere ödenecek olan Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin başladığını duyurdu ve Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’ndan daha çok hanenin faydalanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını açıkladı.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği’nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini vurguladı ve “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” ifadelerini kullandı.