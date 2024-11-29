Doğalgazda aralık tarifesinde değişiklik yapılmadı

AA

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, doğalgaz ücretlerini yakından takip ediyor...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), resmi sitesinden aralık ayına ilişkin tarife tablosunu yayınladı.

ARALIKTA ZAM YOK

Buna göre, doğalgazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

BİN METREKÜP DOĞALGAZ 12 BİN LİRA

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

AYLIK HESAPLANIYOR

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.