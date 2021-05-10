Dogecoin'in yeni rakibi: Shiba INU nedir? SHIB Token hakkında bilgiler

Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance, inovasyon alanında son zamanların popüler kripto parası Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyurdu. Peki SHIB coin nedir? İşte hakkında bilgiler..

Shiba Inu Coin, kısmen Dogecoin'in artan popülaritesi nedeniyle son zamanlarda büyük ilgi görüyor.

Elon Musk'ın tweetleriyle ciddi bir değer artışı yaşayan Dogecoin, yerini Shiba Inu (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakacak gibi görünüyor. Shiba Inu isimli token, tıpkı Dogecoin gibi Elon Musk'ın tweet atmasıyla yükselişe geçti.

Kripto para borsası Binance, inovasyon alanında son zamanların popüler kripto parası Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre işlemler, bugün TSİ 14.00’te başlatılacak.

Akabinde yatırımcılar Shiba Inu token hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

SHIBA INU COİN NEDİR?

Resmi web sitelerine göre, Shiba Inu Token (SHIB), merkezi olmayan kendiliğinden topluluk oluşturma konusunda bir deneydir.Bu jetonun yaratıcıları, onu Dogecoin'den ilham alarak yarattı. Bununla birlikte, Shiba Inu'nun yaratıcıları SHIB'yi bir şakadan daha fazlasını yapmayı hedefliyor.

SHIB Token, Ethereum ağıyla uyumlu bir ERC-20'dir. Shiba Inu, topluluğu tarafından 'Dogecoin Katili' olarak adlandırıldı. Bu kripto para birimi, kısmen Dogecoin'in artan popülaritesi nedeniyle dünya çapında hızla ilgi gördü.

Shiba Inu bir köpek cinsi olduğundan doğal olarak “acaba yeni bir Dogecoin (DOGE) mi?” sorularını da beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı gibi Dogecoin’in popülaritesi deyim yerindeyse çığ gibi büyümüş ve tokenın Coinmarketcap sıralamasında 4. sıraya yerleşmesini sağlamıştı.

ELON MUSK VE SHİBA INU COİN

Elon Musk ile SHIB topluluğunun doğrudan bir bağlantısı var mı henüz bilinmiyor. Tek bilinen Elon Musk'ın şimdiye kadar "Shiba Uni alıyorum" ve "Shiba Uni'nin yükselişini bekliyorum" anlamına gelen 2 tweet paylaşmış olduğu.