Doğu Demirkol'dan anlamlı hareket: Gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışladı

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Dünya bir soykırıma tanıklık etti...

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından bir yılı aşkın süredir bombardıman altında olan bölgede hayat mücadelesi devam ediyor.

Geçtiğimiz pazar günü Hamas'ın elindeki üç rehinenin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerinden 90 Filistinlinin serbest bırakılmasıyla yürürlüğe giren ateşkes, coşkuyla karşılandı.

Acilen ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri de böylelikle bölgeye ulaştırılmaya başlandı.

Bu acımasız saldırılara dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'den de pek çok ünlü ve sanatçı tepki göstermişti.

Bu isimlerden biri de Doğu Demirkol idi.

YAZ AYLARINDA OYNADIĞI OYUNLARIN GELİRLERİNİ FİLİSTİN'E BAĞIŞLADI

Geçtiğimiz yaz başında Filistin için yaptığı açıklama ile büyük takdir toplayan Demirkol, sözünü tuttu.

Demirkol, yaz aylarında oynadığı tüm açık hava oyunlarının gelirlerini Filistin'e bağışladı.

"BÖYLE BİR DÜNYADA ZULÜM VARKEN, EN AZINDAN YÜREĞİMİZ SOĞUSUN BİRAZ"

Normal şartlarda yazın gösteri yapmadığını söyleyen Demirkol, bu yaz neden gösteri yaptığını şu sözlerle anlatmıştı: