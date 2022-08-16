Vatan Partisi, Perinçek'in, 10-15 gün içinde Esad ile görüşmek için Şam'a gideceği duyurdu.

Türkiye'nin Suriye'deki iç savaştan dolayı kaynaklanan göçü durdurma ve mültecileri tekradan güvenli bölgeler oluşturup gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Son olarak hükümet kanadında Suriyelillerin gönderilmesi için Esad yönetimiyle masaya oturulması gündeme alındı.

"Tek çıkar yolu uzlaşı..."

İlk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli ortamın oluşturulmasının çözümünü siyasi uzlaşıdan geçtiğini belirterek, "Bu ülkenin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı. Teröristlerin temizlenmesi lazım kim olursa olsun. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Atılan adımlar değerlidir

Hükümetin Suriye yönetimiyle masaya oturma planı ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'den destek geldi.

"Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir." diyen MHP Lideri "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur." ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Perinçek Şam'a gidiyor

Yaşanan bu gelişmeler sonrası ise Vatan Partisi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal TV'ye yaptığı açıklamada Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve yakın zamanda partiye katılan Ethem Sancak’ın Suriye’ye giderek gayri resmi olarak Beşar Esad ile görüşeceğini ifade etti.

Doğu Perinçek Beşar Esad ile görüşecek VİDEO

En geç 10-15 gün içinde...

Görüşmenin en geç 2 hafta içinde yapılacağını belirten Bursalı,"Vatan Partisi önümüzdeki 10-15 gün içinde sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek önderliğinde Suriye'yi ziyaret edecek ve Suriye'de en üst düzeyde görüşmelerini yapacak sayın Beşar Esad ile... Heyetimizde Genel Başkanımız Doğu Perinçek ve Ethem Sancak ile partimizden yetkililer olacak. Ayrıntılı takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." dedi.