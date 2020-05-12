Soylu duyurdu: Doğubayazıt'ta iki terörist öldürüldü

Soylu duyurdu: Doğubayazıt'ta iki terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti.. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırının faili 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SOYLU DUYURDU

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar." dedi.