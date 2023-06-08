Doğu'dan Batı'ya kurbanlık sevkiyatı! Pazarlıklar kıran kırana geçiyor Hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kurbanlıklar, batı illerine gönderilmek üzere yola çıkmaya başladı.

İHA

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı.

Ağrı’da pazarlarda yaşanan yoğunluğun yanı sıra Kurban Bayramı için hazırlanan kurbanlıklar da batı illerine gönderilmek üzere tırlara yüklendi.

"En uygun pazar"

Ağrı Canlı Hayvan Borsası'na getirdiği Limuzin adlı tosununu görücüye çıkaran vatandaşlardan Mithat Polat, “Kurbanlık hayvanlarımızı satışa getirdik. Limuzin’e 85 bin lira istiyoruz. Canlı ağırlığı 850 kilo. İl dışına götürmek isteyenler gelip götürebiliyor. 30-40 tır arası hayvan sevkiyatı oluyor. Ağrı Pazarı şu an Türkiye’nin en uygun pazarı.” ifadelerine yer verdi.

"Fiyatlarda yarı yarıya fark var"

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlardan Davut Turan ise, “Günde en az 300 tane hayvan çıkıyor. İstanbul’a, İzmir’e batı memleketlerine gidiyor. Sevkiyatlar şu anda başladı. Benim 100 tane hayvanım var ama ben sevkiyat yapmadım. Burada satacağım. Geçen yılla bu sene arasında fiyat olarak yarı yarıya fark var. Çünkü yem pahalı. Satışlar Kurban'a kadar devam eder." dedi.