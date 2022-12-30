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    Doğum borçlanması hesaplaması yöntemi! 2023 Doğum borçlanmasından kimler yararlanabilir?

    Doğum sürecinde işten ayrılma sebebiyle primleri eksik olan kişiler doğum borçlanması yoluyla primlerini tamamlayabiliyor. Peki 2023 doğum borçlanması şartları neler? İşte hesaplama yöntemi...
    • 30.12.2022 - 16:12
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    Doğum borçlanması hesaplaması yöntemi! 2023 Doğum borçlanmasından kimler yararlanabilir?

    Doğum borçlanmasının kimler için geçerli olduğu ve hesaplama yöntemi gibi konular merak ediliyor. Öncelikle doğum borçlanmasında belirli şart ve kouşlları taşımak gerekmekte. Doğum borçlanmasından yararlanabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şartı aranıyor. İşte doğum borçlanması hesaplama yöntemi ve doğum borçlanması şartları...

    Doğum borçlanması hesaplama yöntemi!

    Sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için böyle bir borçlanma imkânı tanınmadığı biliniyor. Doğum borçlanması ayrıca her çocuk için 720 gün ile sınırlı olarak ifade ediliyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 sene içerisinde çalışılmayan süreler borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler ise emeklilik hesabında kullanılabiliyor. Borçlanmanın gerçekleşebilmesi için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin de ödenmemiş olması gerekmekte. Eğer doğumdan sonra çalışmaya başlandıysa, o süreleri borçlanmak da mümkün sayılamıyor.

    Konu hakkında çokça merak edilen sorulardan biri "Daha az borçlanabilmek mümkün mü?" sorusu oluyor. Bu soruya "Evet." yanıtını verebiliriz. 1 çocuk için 720 gün, üst sınırı göstermekte. Yani isteyenler 30 gün de borçlanma hakkına sahip olabilmekte.

    Doğum borçlanması için ödenecek miktar ne kadar?

    Geçtiğimiz 2022 yılı için günlük 69 TL ödeniyordu. Yani 3 çocuk için 2.160 gün x 69 TL ödeniyordu = 149.000 TL ödenecek miktar oluyor.

    2023 yılı için ise günlük 107 TL ödenirken 3 çocuk için 2.160 gün x 107 TL ödeniyor = 231.000 TL ödenecek miktar oluyor.


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