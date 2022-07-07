Doktorlar grevde mi, randevular iptal mi? 7-8 Temmuz hastaneler açık mı?

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesi, sağlık çalışanlarını kahretti. Peki doktorlar grevde mi, işi mi bıraktı? Hastaneler kapalı mı?

Sağlıkta şiddete bir yenisi daha eklendi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürüldü. Sağlıkçıları derinden yaralayan üzücü olayın ardından Türk Tabipleri Birliği kararını açıkladı.

Randevusu olan vatandaşlar, hastanelerin durumunu araştırıyor. Doktorların görevde olup olmadığı sorgulanıyor.

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, daha önce de birçok kez görev bıraktı.

Peki 7-8 Temmuz'da hastaneler ve aciller açık mı, kapalı mı? Randevular iptal mi oldu? Doktorlar grevde mi, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

7-8 Temmuz doktorlar grevde mi?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledilmesi nedeniyle grev kararı aldıklarını açıkladı.

TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.