Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor

Bakan Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecinin 1 Eylül'de başlayacağına değinerek, "13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci https://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık"