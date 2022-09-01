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Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası bugün başlayacak.
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 07:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süresine ilişkin açıklama yaptı.
"Doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık"
Bakan Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecinin 1 Eylül'de başlayacağına değinerek, "13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci https://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık"