Dolandırıcılık paylaşımlarına DMM'den uyarı

AA

Son günlerde, "4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27 bin 900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi." yönündeki paylaşımlar gündeme gelmeye devam ediyor.

Bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan paylaşımlar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) uyarı açıklaması geldi.

DMM, bu şekilde yapılan paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğunu kaydetti.

"KULLANICILARIN BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR"

Açıklamada, bu paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz.







