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- Dolar cinsinden asgari ücret 20 yılın zirvesinde
Dolar cinsinden asgari ücret 20 yılın zirvesinde
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 15:21
- Güncelleme : 22.12.2022 - 16:10
Milyonları yakından ilgilendiren 2023 asgari ücreti belirlendi.
Geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz zamları ile 5 bin 500 lira olan ücrete yüzde 54 zam yapıldı.
Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 3 bin lira artışla 8 bin 506 liraya çıktığını duyurdu.
Son dönemin en yüksek artışlarından biri
İşçi temsilcilerinin beklentileri karşılanmasa da bu artış son dönemlerin en yüksek artışlarından biri oldu.
Dolar cinsinden en yüksek seviye
Asgari ücretin dolar bazında hesaplanması da son dönemde sık başvurulan değerlendirmelerden bir olurken buna göre yapılan zam, dolar bazında 20 yılda çıkılan en yüksek rakam oldu.
Asgari ücret 455 dolar oldu
2022'de 937 TL ile dolar bazında 126 olan asgari ücret bugün yapılan zamla birlikte 455 dolara çıkmış oldu.
Bu kapsamda 20 yıllık asgari ücret yükselişi ve dolar karşılıkları ise şu şekilde: