Dolar cinsinden asgari ücret 20 yılın zirvesinde

Yapılan yüzde 54'lük zamla birlikte 8 bin 506 TL'ye ulaşan asgari ücret, 455 ile dolar cinsinden de 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Milyonları yakından ilgilendiren 2023 asgari ücreti belirlendi.

Geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz zamları ile 5 bin 500 lira olan ücrete yüzde 54 zam yapıldı.

Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 3 bin lira artışla 8 bin 506 liraya çıktığını duyurdu.

Son dönemin en yüksek artışlarından biri

İşçi temsilcilerinin beklentileri karşılanmasa da bu artış son dönemlerin en yüksek artışlarından biri oldu.

Dolar cinsinden en yüksek seviye

Asgari ücretin dolar bazında hesaplanması da son dönemde sık başvurulan değerlendirmelerden bir olurken buna göre yapılan zam, dolar bazında 20 yılda çıkılan en yüksek rakam oldu.

Asgari ücret 455 dolar oldu

2022'de 937 TL ile dolar bazında 126 olan asgari ücret bugün yapılan zamla birlikte 455 dolara çıkmış oldu.

Bu kapsamda 20 yıllık asgari ücret yükselişi ve dolar karşılıkları ise şu şekilde: