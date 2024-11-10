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AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.



İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nın harem bölümündeki 71 numaralı odayı ziyaret eden devlet erkanında İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yer aldı.

YATAĞININ ÜZERİNE ÇİÇEK BIRAKILDI

Vali Gül ve beraberindekiler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek buketi bıraktı.

VALİDE SULTAN CAMİSİ'NDE MEVLİT

Bu arada, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit programı yapıldı.