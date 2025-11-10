Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

- Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümü Dolmabahçe'de anılıyor.
- Sabahın erken saatlerinde Dolmabahçe Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu.
- Anma törenindeki yoğunluk, havadan görüntülendi.
Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde anılıyor.
DOLMABAHÇE'DE YOĞUNLUK
Sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Yoğunluk havadan görüntülendi.