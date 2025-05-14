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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da...

Trump, ayağının tozuyla Katar'da da önemli açıklamalar yapmaya başladı.

Trump, Katar'ın 160 tane uçak sipariş ettiğini ve anlaşmanın da 200 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

AKŞAM YEMEĞİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Doha’da bir araya geldi.

Uluslararası bir haber ajansında yer alan iddialara göre, Hint milyarder ve Asya'nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani, Trump ve Al Sani’nin de yer alacağı Lusail Sarayı'ndaki akşam yemeğine katılacak.