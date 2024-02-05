Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde İsrail'i koruyacağını söyledi Eski ABD Başkanı Donald Trump, skandal açıklamalara imza attı. Gazze'de katliam yapan İsrail'i koruyacağını söyleyen Trump, İran'ın ise 60 gün içerisinde nükleer silaha sahip olacağını söyledi.

ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vurmaya devam ediyor...

Gazze'de soykırım yapan ve binlerce masumu öldüren İsrail, durmayı ise düşünmüyor.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, en büyük desteği ABD'den görüyor.

ABD'nin mevcut yönetimi dışında da eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in korunması hakkında konuştu.

Skandal ifadeler

Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde İsrail'i koruyacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

İran, 60 gün içinde nükleer silaha sahip olacak.



Bence her zaman İsrail'i korumalıyız.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin itiraf

Donald Trump, Amerikan Fox News'e konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Süleymani'ye düzenlenecek operasyonun uzunca bir süre önemli bir parçası olduğunu ve bu süreçte birçok konuda ortak çalıştıklarını söyledi.

"Süleymani'yi indirdiğimizde İsrail'in bunu bizimle beraber yapıyor olması gerekiyordu. Saldırıdan iki gün önce 'Bunu yapamayız' dediler. Sonra kendi generalimize dönüp 'Bunu biz yapabilir miyiz?' dedim. 'Evet yapabiliriz efendim, size kalmış' dedi. 'O zaman yapalım' dedim." şeklinde konuşan Trump, Netanyahu'nun ve İsrail'in planın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.