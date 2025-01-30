Donald Trump'ın Suriye planında Türkiye'ye İsrail ile ilişkilerini düzeltme şartı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki sayıları 2 bine yaklaşan ABD askerlerini çekme hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'nin Suriye'deki gelişmelere müdahil olmaktan kaçınacağını ve Amerikan askerlerini bölgeden çekeceğini vaat etmişti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Trump'ın yakın zamanda bu sözünü yerine getirmek için adım atacağı öğrenildi.

TÜRKİYE İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİLİYOR

Bu karar, İsrail’de endişelere neden oldu.

Yabancı diplomatik kaynaklara göre Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile koordineli hareket ettiği vurgulandı.

TÜRKİYE'YE İSRAİL ŞARTI

Yine aynı kaynaklara göre Trump, Amerikan askerlerinin çekilmesi için Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini yeniden düzeltme taahhüdü vermesini şart koştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise ABD’nin Suriye’deki askeri varlığıyla ilgili planlarına dair yorum yapmaktan kaçınıldı.