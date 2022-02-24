Donbas nerede, hangi ülkede ve neden önemli? Rusya askeri harekat başlattı!

Donbas nerede, hangi ülkede ve neden önemli? Rusya askeri harekat başlattı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Peki Donbas nerede, hangi ülkede, önemi nedir? İşte son durum...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş resmen başladı. Akabinde tüm dünya bu savaşa kilitlendi.

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliklerini tanıyacaklarını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Bunun üzerine Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Bölgeden son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken milyonlarca kişi, ''Donbas nerede, hangi ülkede, neden önemli, son durum nedir?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte Rusya'nın askeri harekat başlattığı Donbas'ın haritadaki konumu ve önemi...

DONBAS NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Donbas güneydoğu Ukrayna'da bulunan ve topraklarının bir kısmı Rus-Ukrayna Savaşı sırasında kendilerine Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adını veren iki ayrılıkçı grup tarafından işgal edilen tarihi, kültürel ve ekonomik bir bölge olarak bilinmektedir.

Donbas veya Donbass olarak da bilinen Donets Havzası, Ukrayna'da tarihî, ekonomik ve kültürel bölgedir. Ukrayna'nın doğu kesiminde yer alan iki oblastı kapsar: Donetsk Oblastı'nın kuzey ve orta kısımı ve Luhansk Oblastı'nın güney kısımı. Donetsk şehri Donets Havzası'nın gayriresmî başkenti sayılır.

DONETSK OBLASTI NEREDE?

Donetsk Oblastı, Ukrayna'nın doğu kesiminde yönetim birimi (oblast). Sovyetler Birliği döneminde, 1938'de Stalino adıyla oluşturulan yönetim biriminin yüzölçümü 26,517 km²'dir.

LUHANSK OBLASTI NEREDE?

Luhansk Oblastı, Ukrayna'da yönetim birimi (oblast). Ukrayna'nın doğu ucunda, Donets Nehri kıyısında yer alır.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Geniş kömür rezervlerine sahip Donbas Havzası, hem Ukrayna hem de Rusya açısından önemlidir. Ukrayna bölgeden ekonomik gelir elde ederken, Rusya da tarihi bağlarından dolayı burayı önemsemektedir.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinin girişinde, "Donbas Ukrayna'nın kalbidir" yazısı bulunmaktadır. Donbas, diğer adıyla Donets Havzası'na ekonomik açıdan bakıldığında bu sözün önemi ortaya çıkmaktadır.

Burası Rusya sınırına kadar dayanan geniş kömür rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesidir.

Donbas Savaşı ya da Doğu Ukrayna Krizi, Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass bölgesinde sürmekte olan savaştır.