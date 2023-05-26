Dönüşler sürüyor! Toplam 554 bin Suriyeli ülkesine geri döndü Son zamanlarda gündemden düşmeyen Suriyeliler, ülkelerine dönmeye devam ediyor. Resmi rakamlar vatandaşlarla sık sık paylaşılırken bugüne kadar, 554 bin 609 Suriyeli güvenli hale getirilen bölgelere gönüllü geri dönüş yaptı.

Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin gönüllü dönüşleri devam ediyor.

Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde yapısal olarak dönüşüm devam ederken, Suriyeliler ise güvenli bölgelere yerleştiriliyor.

Seçim çalışmalarında muhalefetin sıklıkla gündeme getirdiği Suriyeliler ile ilgili ise resmi rakamlar sık sık paylaşılıyor.

Gönüllü, güvenli dönüş

Türkiye, Suriyelerin ülkelerine geri dönüşlerinde "gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş" prensibini esas alıyor. Bu anlayışla bugüne kadar Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay’dan toplam 554 bin 609 Suriyeli ülkelerine gönüllü dönüş yaptı.

Ülkelerine dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirdiğini belirtti. Kendilerine gösterdikleri misafirperverlik için Türk halkına da teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerine gidip yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Form dolduran Suriyeliler, sınır kapılarına yönlendiriliyor

Suriyelilerin gönüllü gei dönüş işlemleri Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, yaşadıkları illerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş işlemlerini başlatıyor.

"Gönüllü Geri Dönüş İstek Formu" dolduran ve Yol İzin Belgesi düzenlenen Suriyeliler, sonrasında Türkiye’den çıkış yapacakları sınır kapıları veya sınır geçiş yerlerine yönlendiriliyor. Gönüllü geri dönüş yapacak Suriyelilerin sınır kapılarında geçici koruma kimlik belgeleri de teslim alınıyor.

Kalıcı konutların için temel atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 milyon Suriyeli’nin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine gönderileceğinin açıklanmasının ardından Suriye’nin kuzeyindeki çalışmalar hız kazandı.

Suriye’nin kuzeyinde inşa edilecek 240 bin kalıcı konut için Cerablus’ta ilk temelin atılmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleriyle yürütülecek söz konusu çalışmalar neticesinde gönüllü geri dönüşlerin ilerleyen süreçte daha da artması bekleniyor.

Bu çerçevede, gönüllü geri dönüş süreçlerinin daha organize bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay’ın da aralarında bulunduğu Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu 12 ilde, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı gönüllü dönüş büroları kuruldu. Söz konusu bürolar, güvenli bölgelerdeki yaşam şartları hakkında bilgilendirme çalışmaları yürütülerek gönüllü dönüş başvurularını alarak işlemlerin takibini yerine getiriliyor. Bu bürolar, gönüllü geri dönüş için destek talebinde bulunanlara da gerekli desteği sağlıyor.