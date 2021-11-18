Döviz alıp satarken kimlik göstermek zorunlu mu? Kriter değişti!

Döviz alım satımı için bürolara giden vatandaşlar, kimlik ibrazı ile karşılaşıyor. Peki dolar ve euro alırken kimlik göstermek zorunlu mu, sebebi nedir? İşte yeni yönetmeliğin detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, döviz alış-satış işlemlerinde kimlik ibrazına ilişkin detaylar yer aldı.

Döviz bürosuna giden vatandaşlardan nüfus cüzdanı istenmesi kafa karışıklığına neden oldu. İlk kez uygulanan karar sonrası vatandaşlar, döviz alırken kimlik göstermek zorunlu mu oldu merak ediyor.

Döviz alırken kimlik zorunlu mu? Döviz alım satımında TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı göstermek şart mı? İşte detaylar...

DÖVİZ ALIP SATARKEN KİMLİK ZORUNLU MU?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için" kimlik ibraz zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinin "20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir." ifadesi yer aldı.

100 DOLAR VE ÜZERİ İŞLEMLERDE GEÇERLİ

12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre döviz büroları, müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kayıt etmek zorundaydı.

Karara göre artık 100 dolar ve üzeri işlemler için kimlik belgesi zorunlu tutulacak.

KİMLİK İBRAZ NEDENİ

Konu hakkında bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Tebliğ ile yapılan değişiklik döviz piyasalarına ilişkin bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır." ifadeleri yer aldı.