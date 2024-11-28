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Döviz piyasasında sahte dolar alarmı var...

Sahte dolar söylentileri piyasayı karıştırdı...

İstanbul'da başlayan kriz, Türkiye geneline yayıldı.

600 MİLYON DOLARLIK SAHTE DOLAR PİYASADA

600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte dolarları, ATM'ler ve para sayma makineleri de ayırt edemiyor.

50 dolarlık sahte banknotlarla başlayan kriz, 100 dolarlık banknotlarla devam ediyor.

Kalpazanların yeni yöntemlerle ürettikleri bu yeni sahte paraların para sayma makineleri tarafından algılanamaması krizin büyümesine neden oldu.

Döviz büroları ve bankalar da önlemler almaya başladı.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR ALIMI DURDU

Bu kapsamda Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları, dolar alımını durdurdu.

Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları, para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.

100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.

BANKALAR DA ALIMI DURDURDU

Bir süredir sahte dolar konusunda şubelere uyarılarda bulunan ancak alım-satım kararını şube inisiyatifine bırakan bazı bankalar, dün itibarıyla yeni duyuru yayımlayarak 50 dolar ve eski basım 100 dolar alımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

KAPALIÇARŞI'DAN ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER

Kapalıçarşı'da döviz bozdurmaya gelenle elleri boş geri döndü.

Esnaf Reşat Yılmaz da yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.

"MAKİNELER GÜNCELLENİNCE SORUN ÇÖZÜLÜR"

Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinden Bursa'da ise kriz ciddiye alınmakla birlikte bürolarda alışveriş devam ediyor.

"BİZDEN SAHTE PARA GEÇMEZ"

Bursa'da kapalı çarşı esnafı Yüksel Durmuş, “30 yıldır bu işle uğraşıyoruz, şu anda piyasada 50 ve eski 100 dolarlık sahte banknotlar piyasada dolaşıyor. Biz devamlı makineleri güncelliyoruz, şu anda bizim makinelerimizden bu paralar geçmiyor. Risk almamak için elimiz ile kontrol ediyoruz daha para sayma makineleri çıkmadan biz zaten elle kontrol ediyorduk bu anlamda da kendimiz uzmanız, bizden sahte para geçmez.” şeklinde konuştu.