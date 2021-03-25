Downburst nedir? Downburst hava olayı nasıl oluşur?

Şiddetli rüzgarlar olarak bilinen Downburst hava olayı, Türkiye'de görülme ihtimali nedeniyle merak ediliyor. Peki Downburst nedir, nasıl oluşur? İşte Downburst hava olayı hakkında bilgiler..

İstanbul'da yaşanan kar yağışında oluşan gök gürültüleri dikkat çekti.

Türkiye'nin downburst hava olayı görülebileceğini aktaran uzmanların ardından vatandaşlar, downburst hava olayı nedir? Downburst hava olayı nasıl oluşur? sorularına yanıt aramaya başladı.

Kelime karşılığı aşağı patlama olan Downburst nedir? İşte detaylar...

DOWNBURST NEDİR?

Şiddetli yağmur, dolu, yıldırım, şimşek olayları oluşturabilen ve normalin aksine aşağı yöne doğru ivme alan, aynı zamanda yanlara da saçılan çok kuvvetli hava hareketidir.

Downburst, çok sıcak hava kütlesi ile çok soğuk hava kütlesinin çarpışması sonucunda oluşmaktadır.

Sık sık kasırgalarla ve ülkemizde pek rastlanmayan tornadolarla karıştırılır. Downburst tüm fırtına ve yıkıcı hava olaylarından daha farklı kimi zaman da daha yıkıcı niteliklere sahiptir.

DOWNBURST HAVA OLAYI NASIL OLUŞUR?

Downburst, çok sıcak hava kütlesiyle çok soğuk hava kütlesinin çarpışması sonucunda meydana gelmektedir. Bu meteorolojik hadise, kasırga boyutunda hasarlar doğurabilmektedir. Etkisi bu sebeple tehlikeli boyutlardadır.

Hızla yere çöken hava yere çarpmasıyla birlikte daha fazla gidemeyeceği için aynı hızla yanlara doğru yön alır.

Şiddetli hava patlamaları, yer seviyesine ulaştıktan ( yatıştıktan ) sonra her yöne yayılan ve kuvvetli rüzgarlar üreten , önemli ölçüde yağmurla soğutulmuş bir hava alanı tarafından yaratılır.

Kuru downbursts ilişkili gök gürültülü iken, çok az yağmur ıslak downbursts yağış yüksek miktarlarda gök gürültülü tarafından oluşturulur.

Mikroburstlar ve makroburstlar , sırasıyla çok küçük ve daha büyük ölçeklerde aşağı patlamalardır .