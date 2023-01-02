Drift yapma ve makas atmanın cezası artırıldı

Trafik cezalarında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte slalom ve drift yapmanın cezası, 9 bin 125 liradan 20 bin 340 liraya yükseltildi.

1 Ocak 2023 itibarıyla birçok yeni düzenleme hayatımıza girdi.

Bu düzenlemelerden biri de trafik kurallarında yaşandı.

Bu kapsamda güvenli ve hızlı ulaşımı engelleyen bir dizi kural ihlalinde cezalar artırıldı.

Buna göre yeniden değerlendirme oranlarıyla birlikte trafik cezalarına yüzde 122,9 zam geldi.

Drift yapma ve makas atmanın cezası 20 bin lira oldu

Güvenli ulaşımı riske atan en büyük sorunlardan biri olan slalom ve drift yapmanın (makas atma) cezası, 9 bin 125 liradan 20 bin 340 liraya çıkarıldı.

Bu artışla birlikte trafiği tehlikeye sokan sürücülerin kullara uyması amaçlanıyor.

Makas atma ve drift yaparak trafiği tehlikeye sokmanın yanı sıra diğer ihlallere de büyük cezalar geldi.

Ehliyetsiz araç kullananlar artık 8 bin 190 lira ceza ödeyecek

Bunlardan biri olan ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 3 bin 674 lirayken 8 bin 190 liraya çıktı.

Alkollü araç kullanmanın cezası (ilk yakalanma) 1. 823 liradan 4 bin 64 liraya yükseltildi.

Alkollü araç kullanmanın cezası (ikinci yakalanma) 2 bin 286 liradan 5 bin 96 liraya çıktı.

Alkollü araç kullanmanın cezası (üçüncü yakalanma) 3 bin 674 liradan 8 bin 190 lira oldu.

Hız sınırı cezaları da güncellendi

Öte yandan hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 427 lirayken 952 liraya çıktı.

Hız sınırını yüzde yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşmanın cezası ise 888 liradan 1.980 liraya yükseltildi.

Hız sınırını yüzde 50 ve üzeri aşmanın cezası 1.823 liradan 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasına çekildi.

Emniyet kemeri takmayana 436 liralık ceza

Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra artırılan diğer trafik cezaları ise şöyle:

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 196 liradan 436 liraya çıktı.

Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın cezası 427 liradan 952 lira olurken çakar veya siren kullanmanın cezası 1.823 liradan 4 bin 64 liraya yükseltildi.

Hatalı park 196 liradan 437 liraya çıktı.

Araçta radar tespit cihazı bulundurmanın cezası 5 bin 539 lirayken 12 bin 346 lira olarak güncellendi.

Aracına muayene yaptırmayan 951 lira ödeyecek

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmanın cezası 196 liradan 436 liraya çıktı.

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 427 liradan 951 lira oldu.

Yasak olan yerde sollama yapmanın cezası 427 liradan 951 liraya yükseldi.

Emniyet şeridini ihlal etmenin cezası 1.823 liradan 4 bin 64 liraya çıktı.