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    Drone uyardı, çatıdaki şahıs aşağıya indi

    Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü, cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 29.04.2020 - 10:10
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    Drone uyardı, çatıdaki şahıs aşağıya indi

    Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, drone ile yaptıkları sokak denetimlerinde ilginç sahnelerle karşılaşıyor.

    26 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kişi, canını hiçe sayarak çatıya çıktı.

    DRONE'U KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Burada hava alıp etrafa bakan şahıs, bir anda karşısında polis drone’unu gördü.

    İlk başta vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

    Drone ile uyarılan şahıs, çatıdan inmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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