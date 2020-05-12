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    DSÖ: Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek zor

    DSÖ: Koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir, bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 13:35
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    DSÖ: Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek zor

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalar yapıldı.

    DSÖ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir, bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur. ABD ve Brezilya'daki salgında başlangıçtan bu yana yaptığımız uyarılar ciddiye alınmadı"

     

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