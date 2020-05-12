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- DSÖ: Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek zor
DSÖ: Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek zor
DSÖ: Koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir, bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur.
- DHA
- 12.05.2020 - 13:35
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalar yapıldı.
DSÖ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir, bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur. ABD ve Brezilya'daki salgında başlangıçtan bu yana yaptığımız uyarılar ciddiye alınmadı"