DSÖ: Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek zor

DSÖ: Koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir, bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalar yapıldı.

DSÖ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir, bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur. ABD ve Brezilya'daki salgında başlangıçtan bu yana yaptığımız uyarılar ciddiye alınmadı"

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