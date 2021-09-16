DSP lideri Önder Aksakal: Türkiye Batı’nın sığınmacı deposu değildir

DSP Lideri Önder Aksakal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Türkiye Batı’nın sığınmacı deposu değildir" ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.

Dış politikada son günlerde yaşanan bazı olumlu gelişmelerin yanında potansiyel sıkıntıların da varlığını yadsıyamayacaklarını söyleyen Aksakal, "Özellikle Mavi Vatan düzleminde Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin alanının genişletilmesi politikaları, Mısır’la yeniden sıcak ilişkilerin tesisi girişimleri olumlu görüntü sergilemektedir. Aynı girişimin Suriye ile de kurgulanmasının önemine işaret etmek isterim." dedi.

"YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ FELSEFESİNİ ESAS ALIYORUZ"

Aksakal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" söylemini alıntılayarak "Bizim de esas aldığımız bu felsefe kapsamında geliştirdiğimiz 'bölge merkezli dış politika' kavramının özünde aynı anlayış yatmaktadır." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE BATI'NIN SIĞINMACI DEPOSU DEĞİLDİR"

Aksakal, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün açıkladığı Suriyeliler dahil tüm sığınmacıların kendi ülkelerine gönderilmesi yönündeki kararlılıkları, Demokratik Sol Parti olarak öteden beri önerdiğimiz bir uygulamadır ve bu uygulamanın hayata geçirilmesi doğrultusunda hiçbir zorluk bizleri ürkütmemelidir.

Türkiye Batı’nın sığınmacı deposu değildir. Niyet doğrudur, en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Suriye devlet başkanı Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yaptığı özel görüşme bölgemizde yeni gelişmelerin yaşanacağına işaret etmektedir.

"ABD'Yİ VE FRANSA'YI İLGİLENDİRECEK BİR ÇAĞRIDIR"

Suriye topraklarında bulunan 'davetsiz devletlerin ülkelerine geri dönmeleri' gibi bir çağrı olsa olsa ABD’yi ilgilendirecek bir çağrıdır. Tabii, bir de ABD himayesinde görev yapan Fransa buna muhatap olacaktır.

Türkiye devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırımızda konuşlandırılmış ve beslenen terör yuvaları tamamen dağıtılmadıkça, son terörist etkisiz hale getirilmedikçe asla geri çekilmemelidir. Aksi açıkça vatana ihanettir."