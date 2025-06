Duaların geri çevrilmediği vakitler: Arefe günü yapılacak 7 İbadet

Haber Merkezi

Arife günü Zilhicce ayının ilk 10 günü içindedir. Aşağıdaki hadisle de sabit olduğu üzere fazilet yönünden oldukça önemli ve kıymetlidir. Peki bu mübarek gün olan kurban arefesinde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler nelerdir?

Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Başka günlerin hiçbirinde, -Zilhicce'nin ilk on gününü kastederek- şu günlerde işlenecek amel-i sâlihten, Allah katında, daha sevimli hiçbir amel yoktur."

- Allah uğrunda yapılacak cihad da mı üstün değildir, Yâ Rasûlallah? dediler.

- "(Evet) Allah yolunda yapılacak cihad da. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihâdı başka.(O, bundan üstündür), buyurdu. (Buhârî)

Kurban bayramı gününden önceki güne (Zilhicce ayının 9. günü) arefe adı verilmiştir. Hacca giden Müslümanlar o gün Arafat’ta haccın rükünlerinden biri olan vakfe görevini yerine getirirler. Bu sebeple de o güne arefe günü denilmiştir.

Arefe günü tam bir dua ve niyaz zamanıdır. Allah Teâlâ kendisine dua edilmesinden ve bağışlanma dilenmesinden hoşnut olur. Peygamber Efendimiz işte bu gerçeğe işaretle Allah Teâlâ’nın o gün, her zamankinden fazla Müslümanı cehennemden azat ettiğini, yani kullarını bağışladığını ifade buyurmakta ve böylece ümmet-i Muhammed’e cidden pek büyük bir müjde vermektedir.

Hacca gidemeyen Müslümanlar da tıpkı Arafat'ta vakfe yapıyormuşcasına duaya durduklarında Allah onların hürmetine dualarını kabul eder.

Tabiatıyla bu müjde aynı zamanda arefe gününün faziletini de göstermektedir. Hatta kimi âlimler, “Günlerin en faziletlisi arefe günüdür” görüşünü benimserler.

Arefe gününde yapılacak 7 önemli ibadet

1-Oruç tutmak

Hz. Peygamber(s.a.v) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” buyurmuştur.(Müslim, Sıyâm) Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygun görülmüştür. (Ebû Dâvûd, Savm, 64)

2-Arefe günü duası okumak

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- Arefe gününde en ziyâde şöyle derlerdi:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Okunuşu: "La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr." şeklinde okunur.

Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir.”

3-Teşrik tekbiri getirmek

Hz. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail'i kurban etmek üzere yatırıp bıçağı boynuna dayadığında, Cebrail Aleyhisselam Allah'ın emriyle Cennetten bir koç indirdi ve tekbir getirdi:

'Allahu Ekber Allahu Ekber'

İbrahim Aleyhisselam bu tekbiri duyunca:

'La ilahe İllallahu vallahu Ekber' diyerek mukabele etti.

İsmail Aleyhisselam da:

'Allahu Ekber Ve Lillahil Hamd' dedi.

Böylece arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden 'Teşrik Tekbiri' tamamlanmış oldu.

Bizler de Hanefi mezhebine göre vacip hükmünde bulunan bu mühim tekbiri, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'i tefekkür ederek, farz namazların ardından selam verir vermez getirmeyi ihmal etmeyelim...

Kurban Bayramı’nın Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, 23 vakitte, yalnız başına veya cemaatle kılınan farz namazların arkasından birer defâ:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لۤا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

“Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.”

diyerek tekbîr getirmek, erkek-kadın, imam-cemaat, mukîm-misâfir her müslümana vâciptir. Buna teşrîk tekbîrleri denir. (Muvatta, Hac, 205)

Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur” anlamına gelir.

4-Kabir ziyaretinde bulunmak

Hak Dostları Arefe günü veya Bayram günleri kabir ziyaretlerinde bulunmayı ihmal etmemişlerdir.

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kendileri sık sık kabir ziyaretlerinde bulundukları gibi, ashâbını ve ümmetini de bu konuda şu sözleriyle teşvik etmişlerdir:

“…Kabirleri ziyâret etmek isteyen ziyâret etsin. Çünkü kabir ziyâreti bize âhireti hatırlatır.” (Tirmizî, Cenâiz, 60)

5-Sadaka vermek, yetimleri unutmamak

ibadet yalnızca bedenle yapılmaz. Bir yetimin yüzünü güldürmek en güzel ibadet olabilir. Bu mübarek günlerde muhtaçları özellikle yetimleri sevindirmek onları unutmamak gerekir.

Asr-ı saâdette bayrama; infak, ikram ve sadakalarla hazırlanılır; bayram, Allah için yapılan fedâkârlıklarla karşılanırdı. Zira hakîkî bayrama nâil olabilmenin, mahzun gönüllere de bayram neşesi verebilmekten geçtiği, çok iyi bilinirdi.

Arefe günü gibi önemli günlerde özellikle bir yetimi sevindirmek, bir yetime bayramlık giydirmek, bir yetimin yüzünü güldürmek belki de çoğu ibadete bedel olabilir.

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim, helâl kazancından bir hurma kadar sadaka verirse, - ki Allah, helâlden başkasını kabul etmez - Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu dağ gibi oluncaya kadar, herhangi birinizin tayını büyüttüğü gibi, sahibi adına ihtimamla büyütür.” (Buhârî, Zekât 8; Tevhîd 23; Müslim, Zekât 63, 64)

6-İstiğfar ve dua etmek

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah’ın, cehennemden en çok kul azat ettiği gün, arefe günüdür.” (Müslim)

Bir diğer rivayette Hz. Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Duaların en hayırlısı arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî)

7-Tefekkür etmek

İnsanoğlunu mânevî zirvelere götürecek en büyük vâsıtalardan biri de, sessizliğin derinliklerine dalarak hakîkati ve Allahın yarattığı her bir mucizeyi, her bir zerreyi tefekkür etmektir.

Arefe günü hacılar Arafat’a çıkar ve vakfeye durur. Arafatı, kabirden kıyâmet sabahına kalkışı ve mahşer meydanında toplanışı düşünmeli ve tefekkür etmeliyiz. Ayrıca Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam‘ın kurbanda yaşadıklarını hatırlamalı, kendimizi Kurban iklimine hazırlamalıyız.