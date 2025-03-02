Düğün ve asker konvoylarında havaya ateş açanlara ceza geliyor

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Magandalar artık vatandaşın huzurunu bozamayacak..

Yeni yargı paketiyle birçok olumsuz olayın önüne geçilecek.

Trafikte kavga eden magandalar, drift ve makas atanlar, ehliyetsiz, alkollü sürücüler ve havaya ateş açanlar...

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik hazırlanan düzenlemede en dikkat çeken ise ülke genelinde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan havaya ateş edenler oldu..

Özellikle düğün, asker uğurlaması, şampiyonluk kutlamaları gibi durumlarda çok sık yaşanan havaya ateş açma alışkanlığı bitecek..

DÜĞÜN VE NİŞANDA ATEŞ EDENE 10 YIL HAPİS

Yeni düzenlemeyle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silahla havaya ateş edene 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

İZİNSİZ KURU SIKI TAŞIMANIN CEZASI 20 BİN LİRA

Meskun mahalde silahla veya kuru sıkı ile ateş eden 5 yıla kadar hapis cezası alacak.

Ruhsatsız tüfek bulundurana 30 bin, izinsiz kuru sıkı taşıyana 20 bin lira ceza uygulanacak.