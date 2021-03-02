Düğünler nasıl yapılacak? Düğün, nikah, nişan, kına gecesi kısıtlamaları kalktı mı?

Düğünler nasıl yapılacak? Düğün, nikah, nişan, kına gecesi kısıtlamaları kalktı mı?

Evlilik arifesinde olan çiftler, koronavirüs gölgesi altında kısıtlamalarla ilgili gelişmeleri takip ediyorlar. Düğün yasakları kalktı mı, nasıl olacak? sorusu gündemde yerini koruyor.

Hayatlarına birleştirmek için gün sayan çiftler, pandemi nedeniyle düğün ve nikahlarını belirlenen kurallar içerisinde yapmak durumunda kalıyor.

Kabine Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik arifesindeki çiftleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Türkiye'nin risk haritasına göre alınan kararda, düğün salonu işletmecileri ve evlilik adayları için esnetilmeler yapıldı.

Peki düğünler nasıl olacak? İşte düğün, nikah, nişan ve kına gecelerine dair detaylar..

DÜĞÜN KISITLAMALARI KALKTI MI, NASIL YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili kademeli açılma kararlarını açıkladı. Kararlardan biri ise nikah ve düğünlere ilişkin oldu.

Açıklamaya göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.

Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.

DÜĞÜN DİLEKÇESİ

Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e­- Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.