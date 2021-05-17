Düğünler ne zaman yapılabilecek? Kademli normalleşmede 'düğün salonları' kararı

Kademeli normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Genelgede düğün ve nikah salonlarına dair açıklamalar da yer aldı. Peki düğünler ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..

Evlilik arifesinde olan binlerce vatandaşın gözü kulağı düğün salonları ile ilgili kararlarda..

Yaklaşık 15 aydır kapalı olan düğün salonları, hem işletmecilerin hem de evlenecek çiftlerin gündeminde yer alıyor.

Tam kapanma sürecinin ardından vakalardaki azalma ile birlikte kademeli normalleşmeye geçen Türkiye'de düğünler ne olacak, ne zaman yapılacak sorusu araştırılıyor.

Peki düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? İşte kademeli normalleşme tedbirlerinde düğün detayları..

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, şimdilik 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı açıklandı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir."

Düğün salonlarının açılacağı tarihin, 1 Haziran öncesindeki Kabine Kurulu toplantısında belirlenmesi bekleniyor.