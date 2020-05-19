Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 920 bine yaklaştı.

Küresel koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bin 189’a, vaka sayısı ise 4 milyon 894 bin 278’e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 91 bin 981 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 34 bin 796 can kaybıyla İngiltere, 32 bin 7 ile İtalya, 28 bin 239 ile Fransa, 27 bin 709 ile İspanya, 16 bin 853 ile Brezilya, 9 bin 80 ile Belçika, 8 bin 123 ile Almanya, 7 bin 57 ile İran, 5 bin 842 ile Kanada, 5 bin 694 ile Hollanda, 5 bin 332 ile Meksika ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'DEN FAZLA ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜ ÜLKELER

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 171 ), İsveç (3 bin 698), Hindistan (3 bin 164 ), Ekvador (2 bin 799), Peru (2 bin 789), Rusya (2 bin 722), İsviçre (1886), İrlanda (1547), Portekiz (1231), Endonezya (1191) ve Romanya (1020).”

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

İYİLEŞEN SAYISI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 916 bin 390 kişi olarak olarak açıklandı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (356 bin 383), İspanya (196 bin 958), Almanya (154 bin 600), İtalya (127 bin 326), Türkiye (111 bin 577), Brezilya (100 bin 549), İran (95 bin 661), Çin (78 bin 241), Rusya (70 bin 709) ve Fransa (61 bin 728) oldu.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 905 bin bin 884'e yükseldi. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 550 bin 294 kişide koronavirüs tespit edilirken, vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (290 bin 678), İspanya (278 bin 188), Brezilya (255 bin 368), İngiltere (246 bin 406), İtalya (225 bin 886), Fransa (179 bin 927), Almanya (177 bin 289), Türkiye (150 bin 593), İran (122 bin 492), Hindistan (101 bin 261), Peru (94 bin 933), Çin (82 bin 960), Kanada (78 bin 72), Suudi Arabistan (57 bin 345), Belçika (55 bin 559), Meksika (51 bin 633), Şili (46 bin 59), Hollanda (44 bin 141), Pakistan (43 bin 966), Katar (33 bin 969) Ekvador (33 582), İsviçre (30 bin 597), Belarus (30 bin 572), İsveç (30 bin 377), Portekiz (29 bin 209), Singapur (28 bin 343), İrlanda (24 bin 200), Birleşik Arap Emirlikleri (24 bin 190) ve Bangladeş (23 bin 870).”