Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü resimli mesajları ve sözleri

Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü resimli mesajları ve sözleri

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü olması nedeniyle bu anlamlı günü kutlamak isteyenler, Dünya Kız Çocukları Günü mesajlarını araştırıyor. İşte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri...

İlk kez 2012 yılında Birleşmiş Milletler öncülüğünde kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim tarihinde büyük bir coşku içinde kutlanıyor.

Oldukça önemli olan bu gün, geleceğin umudu olan kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığı artırma amacı taşıyor.

Bu özel ve anlamlı günü sosyal medyadan paylaşım yaparak kutlamak isteyen milyonlarca kişi, Dünya Kız Çocukları Günü kutlama mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar yapıyor.

İşte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü resimli kutlama mesajları ve sözleri...

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

11 Ekim Günü, Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kutlanmaya başlamıştır.

Bu karar Türkiye, Kanada ve Peru'nun önerileriyle alınmış olup kararda "Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine" ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğü de vurgulanmaktadır.

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim. Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri.

Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Kız çocuklarımızın büyük hayaller kurabildiği, umut dolu bir ülke düşlüyorum.

Kız çocuklarının çalıştırılmadığı, istismara uğramadığı, evlendirilmediği ve okutulduğu bir dünya ümidiyle. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Kız evladı rahmet erkek evladı nimettir. Allah nimet için sorgu sual eder, rahmet için ödüllendirir. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımızı seviyor ve gelecekte iyi bireyler olmları için çalışıyoruz.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde özgürce durabildikleri, ayrımcılığın olmadığı, başarı dolu bir gelecek diliyorum.

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Kız çocukları eğitimlerine devam etmeli ve ayaklarının üzerinde duranlar bireyler olarak yetiştirilmeli. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Kız çocuklarının toplumda daha güçlü olduğu, ayrımcılığa maruz kalmadığı, hayatları boyunca kendi kararlarını alabildiği bir dünyaya açılan kapı eğitimden geçiyor. Tüm kızlarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!

Tüm çocuklarımızın ve kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için bir umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle, onlara daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek sağlamak için kız çocuklarının haklarını ve ayrıca tüm dünyada karşılaştıkları sorunları dile getirelim.

Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor, şiddet ve istismar beraberinde geliyor Hayallerine koşan, okuyan, 'kız çocuğusun' diye kısıtlanmayan, zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.