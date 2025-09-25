Trump, Beyaz Saray'da Erdoğan'ı öve öve bitiremedi

Beyaz Saray tarihi anlara tanık oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında birçok lider ABD'ye gelirken bugün gerçekleştirilen görüşme tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

KAPIDA KARŞILADI

Trump, Erdoğan’ı kapıda karşılarken Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki liderin samimi görüntüleri dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖVGÜLERLE BAHSETTİ

İlk sözü alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övgü dolu sözlerle tanımladı.

ABD Başkanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor.

Askeri gücü olan bir ülkenin başkanı. Beyaz Saray’da kendisini ağırlamak büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

TAM BİR LİDER GİBİ DAVRANDI

ABD Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı nazik tavrı özellikle karşılaştırmalarla gündeme geldi.

Trump’ın daha önce Ukrayna lideri Vladimir Zelensky başta olmak üzere bazı ülke temsilcilerine karşı sert, zaman zaman da azarlayıcı tavırlar sergilediği hatırlatıldı.

Ancak Erdoğan’a karşı sergilenen sıcak, saygılı ve nazik tavır, Washington’daki zirvenin önemli detaylarından biri oldu.

"HERKES ONA SAYGI DUYUYOR"

Erdoğan ile olan yakınlıklarını vurgulayan Trump şunları kaydetti: