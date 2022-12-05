Dünya Mühendisler Günü ne zaman? En anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Mühendisler Günü ne zaman? En anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Mühendisler Günü tarihi ülkelere göre değişiklik göstermekte. Peki Türkiye'de Dünya Mühendisler Günü ne zaman kutlanıyor? İşte en anlamlı Dünya Mühendisler Günü mesajları...

Dünyanın farklı ülkelerinde kutlanan Dünya Mühendisler Günü ilgiyle takip ediliyor. Dünya Mühendisler Günü paylaşımlarıyla mesleklerini tebrik etmek isteyen mühendisler ve sevdikleri sosyal medya üzerinde çeşitli paylaşımlar yapıyor. Peki Türkiye'de Mühendisler Günü ne zaman?

Dünya Mühendisler Günü ne zaman?

Dünya Mühendisler Günü, Arjantin’de 16 Haziran, Belçika’da 20 Mart, İtalya’da 15 Haziran, Rusya’da ise 22 Aralık’ta kutlanıyor. Bu özel gün Türkiye'de 5 Aralık tarihinde kutlanmakta.

Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri

“Mühendisler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır; eğer gerçekte yıldızlar arasında seyahat etmek istiyorsak, bu, onların arzuları ve hayal gücü sayesinde olacaktır … Çünkü onlar köprü kuruculardır.” Dünya Mühendisler Günü Kutlu Olsun”

Yerli ve milli sistemlerimiz kahraman mühendislerimizin eseri! Tüm mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!

“Çıktıkları bu uzun yolculukta, bilimi kendilerine yol arkadaşı seçmiş bütün mühendislerimizin, Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!”

“Geleceğimizi tasarlamak için azimle ve özenle çalışan tüm mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”

“Yaşamımızı kolaylaştıran tasarımlara imza atan, bu alanda çalışan, emek veren tüm branşlardaki Mühendislerin 5 Aralık Dünya #MühendislerGünü 'nü kutluyorum.”

“Düşlemekle başlayan yolculuğun adıdır mühendislik! Düşlerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan, tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!”

“Ülkemize değer katan, insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerin ve bir mühendis olarak meslektaşlarımın #MühendislerGünü kutlu olsun.”

“"Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." - M. Kemal Atatürk

“Mühendislerimizin ve Türkiye’nin dört bir köşesindeki mühendis adaylarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”