Dünya Sağlık Örgütü toplantısı ne zaman, saat kaçta? DSÖ brifingi 2021..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge davet edildi. Peki DSÖ toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenecek olan ve uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından yakından takip edilen brifinge katılacak.

DSÖ düzenli periyotlar halinde medya brifingleri düzenliyor. Bu toplantılara DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik ediyor

DSÖ toplantısına dair detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar DSÖ toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede sorularına yanıt arıyor.

İşte DSÖ toplantısı hakkında detaylar..

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenecek olan ve uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından yakından takip edilen kritik toplantı bugün 18.00-19.00 saatleri arasında çevrim içi gerçekleştirilecek.

DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği toplantıda Bakan Koca, Covid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.