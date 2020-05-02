Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ı yalanladı

ABD Başkanı Trump virüsün Vuhan'da laboratuvarda üretildiğini söyledi. Çin'de milyon dolarlarca bağış alan Dünya Sağlık Örgütü, iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde açık açık koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde bir laboratuvarda üretildiğini söyledi.

Trump'ın bu iddiası dünyanın gündemine oturdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÇİN'DEN ÖNCE AÇIKLAMA YAPTI

Bu açıklamanın ardından; Dünya Sağlık Örgütü'nden jet yalanlama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

DSÖ Genel Direktörü, örgütün salgına karşı harekete geçmekte geç kaldığına yönelik suçlamaları bir kez daha reddetti.

"DOĞAL KÖKENLİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ"

Ghebreyesus, kendisine sorulan, Trump'ın, koronavirüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiği iddiası ve "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor." açıklamasına ilişkin bir soruyu DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan'ın yanıtlamasını istedi.

Ryan da pek çok bilim insanının koronavirüsün gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." ifadesini kullandı.

"DSÖ ÇİN'İN HALKLA İLİŞKİLER AJANSI GİBİ"

Trump, DSÖ ve Çin hakkında şunları söylemişti;

"DSÖ kendinden utanmalı, çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor.

"ABD 500 MİLYON DOLAR, ÇİN 38 MİLYON DOLAR"

Biz her yıl bu kuruluşa neredeyse 500 milyon dolar verirken, Çin sadece 38 milyon dolar ödüyor. Az ya da çok fark etmez. İnsanlar korkunç hatalar özellikle de dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne yol açacak hatalar yaparken, DSÖ'nün bir bahanesi olamaz."