Dünya Sanat Günü tarihçesi: 15 Nisan Dünya Sanat Günü resimli sözleri ve mesajları

Nisan ayının 15'i, Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Sanat etkinliklerinin düzenlendiği bu özel günde, en işlek caddeler sanat eserleri ile donatılıyor. Peki Dünya Sanat Günü ne zaman ortaya çıktı?

Her yıl 15 Nisan tarihi, Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor.

Bugün tüm dünyada, hayata renk katan ve insanın hayata olan bakış açısının değişmesini sağlayan sanatın ve ve sanatı icra edenlerin günü.

15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler, 15 Nisan Dünya Sanat Günü sözleri ve mesajları için araştırmalar yapıyor.

Peki, Dünya Sanat Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'ne özelsözler ve mesajlar...

DÜNYA SANAT GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art (Uluslararası Sanat Derneği)'ın 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır.

Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önermiş ve bu öneri doğrultusunda her yıl 15 Nisan tarihinin World Art Day (WAD) olarak kutlanılması kararı alınmıştır.

Kısaca Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan tarihi Dünya Sanat Günü kutlanmaktadır.

15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlamaları, 2012 tarihinde İstanbul ilinde bulunan Abdi İpekçi caddesinde kurulan sahnede yapılmıştır. Ayrıca Maçka Demokrasi Parkı'nda bulunan UPSD Sanat Galerisi'nde gerçekleşen Dünya Sanat Günü Sergisi'nin ardından Bring your own Bottle (Kendi Şişeni Getir) partisi düzenlenmiştir.

Bu gün, sanatsal yaratımlar ve toplum arasındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olmakta ve sanatsal ifadelerin çeşitliliği konusunda daha fazla farkındalığı teşvik etmektedir. Ayrıca bu özel günde sanatçıların sürdürülebilir kalkınmaya katkıları vurgulanmaktadır. Dünya Sanat Günü; kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin önünü açabileceğinden okullarda sanat eğitimine ışık tutmak için bir fırsat yaratmaktadır.

15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI

Tüm sanatseverlerin 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlu olsun!

Dünyayı savaş değil, sanat kurtaracak. Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Sanat başka dünyayı anlatan, bu dünyadır. 15 Nisan Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Sanatın tükendiği coğrafyada savaş filizlenir. 15 Nisan Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Dünya mükemmel bir yer olmadığı için sanat vardır. (Andrei Tarkovsky) Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir. (Pablo Picasso) Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

''Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” (M. K. ATATÜRK) Dünya Sanat Günü’müz Kutlu Olsun.

Normal günlerden daha fazla ihtiyacımız var sanata, sanatçıya ve sanatın iyileştirici gücüne..Tam günü..Tam zamanı. Dünya Sanat Günü kutlu olsun.

Sanat; insanı, günlük hayatın dar kalıplarından kurtaran bir teneffüs anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

İnsan her gün hoş bir şarkı dinlemeli,iyi bir şiir okumalı, güzel bir resme bakmalı ve mümkünse aklı başında birkaç söz söylemelidir ki, dünyevi kaygılar Tanrı’nın insan ruhuna aşıladığı güzel duygusunu silip yok etmesin. (GOETHE) Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Farklı dillerde ve farklı yaratılışlardaki insanları ortak bir duygu, düşünce ve anlayışta buluşturan, insanlık tarihinin ortak sesi, hareketli ve en yaratıcı ‘halet-i ruhiyesi’ olan, estetik zevkin, ruhsal hazzın yanı sıra dünyayı kuşatan haksızlıkların, savaşların, anlaşmazlıkların, içinde bulunduğu dönemin başkaldırısı olan, ses çıkaran, insanlar arası dayanışma sağlayan “sanat” ve onu kucaklayan 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlu olsun.

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. -İbn-i Sina

Sanat ekmek peşinde koşarsa alçalır. -Aristophanes

İlim külliyi Tarih cüziyi Sanat da mümkünü bildirir. -Aristotales

Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı. -Albert Camus

Aşkta olduğu gibi sanatta da içgüdü yeterlidir. -Anatole France

Sanat tabiata ilave edilmiş insandır. -Francis Bacon

Sanatta ancak yeteneğin değeri vardır. -Arthur Schopenhauer

Sanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar. -Paul Klee

Sanat ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. -Lev Tolstoy

Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. -Alain

Yoksullardan uzaklaşınca sanat yoksullaşmıştır. -Romain Rolland

Sanatta tüm ortaklıklar zararlıdır. -John Heinrich

FussliGerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. -Michelengelo

DÜNYA SANAT GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Sanat Günü etkinlikler internet üzerinden yapılıyor. İnternetten izleyebileceğiniz etkinlikler şu şekildedir: