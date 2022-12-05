Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Birbirinden farklı Dünya Türk Kahvesi Günü mesajları ve sözleri

Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Birbirinden farklı Dünya Türk Kahvesi Günü mesajları ve sözleri

Dünya genelinde keyifle tüketilen Türk kahvesi tüm dünyada sevilen içeceklerden biri olarak biliniyor. Peki Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? İşte Dünya Türk Kahvesi Günü mesajları...

Sevilerek tüketilen Türk kahvesi ülkemizde dostluk, sohbet ve sevginin paylaşıldığı en güzel bahane anlamına gelmektedir. Bir araştırmada, Türkiye’deki her 100 kişiden 95'inin Türk kahvesini sevdiğini ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde ilgiyle tüketilen kahvenin sağlığa da ayrı bir katkısı bulunmaktadır. Peki Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman?

Dünya Türk kahvesi günü ne zaman?

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tüm dünyada kutlanmaya devam ediyor. Sevilerek tüketilen Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen halen sık sık tüketilmeye devam ediyor. Kesin ve net tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği bilinmekte.

Dünya Türk kahvesi günü mesajları ve sözleri

“Bugün, 500 yıllık kültürümüz Türk kahvemizin günü olarak kutlanıyor. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun”

"Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününüz Kutlu Olsun!”

“Yıllardır kahve keyfinize eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlu Olsun.” “Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.”

“Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü! En keyifli sohbetlerin, en güzel toplanmaların baş tacıdır Türk kahvesi. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun”

“Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla… 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun”