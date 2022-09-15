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    Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı geliştirildi

    Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı geliştirildi

    ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle dünyanın elektronik harp kabiliyetlerine sahip ilk insansız su üstü aracı geliştirildi.
    • 15.09.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 12:26
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    Türkiye'nin yerli ve millilik parolasıyla çıktığı savunma sanayisi yolculuğunda tüm eşikler bir bir aşılıyor.

    İHA, SİHA ve ATAK helikoterleriyle gökyüzünde egemen güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, denizlerde de etkinliğini artırıyor.

    Bu kapsamda dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle Türkiye’de geliştirildi.

    Üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor

    İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin Sida, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

    MARLIN SIDA denizlerde

    Kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılacak

    Marlin Sida’nın kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

    Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı geliştirildi #1

    "Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye"

    Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA’larından sonra SİDA’larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin Sida dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu! Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye.” ifadelerine yer verdi.

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