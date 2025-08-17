Dünyanın en büyük tank filosuna sahip ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

İngiltere merkezli olan Economic Intelligence Unit tarafından yayınlanan veriler sonucunda dünyanın en büyük tank filosuna sahip olan ülkeler belli oldu.

Küresel askeri dengeleri doğrudan yansıttığı belirtilen verilere göre Çin, Rusya ve ABD ilk 3 sıraya yerleşirken tank filosu kapasiteleri dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre listenin ilk sırasında 6 bin 800 tank ile Çin, ikinci sırada 5 bin 750 tankla Rusya, üçüncü sırada ise 4 bin 640 tankla ABD yer aldı.

Paylaşılan verilere göre, bu 3 ülkenin toplam tank gücü, diğer ülkelerle kıyaslandığında küresel çapta belirgin bir üstünlük oluşturdu.

EN BÜYÜK TANK FİLOSUNA SAHİP 10 ÜLKE

Paylaşılan verilere göre en büyük tank filosuna sahip ülkeler sıralamasında ilk 10’da yer almayı başaran Türkiye tank filosu kapasitesiyle dikkat çekti. İşte, dünyanın en büyük tank filosuna sahip 10 ülke:

1-Çin: 6 bin 800

2- Rusya: 5 bin 750

3- ABD: 4 bin 640

4- Kuzey Kore: 4 bin 344

5- Hindistan: 4 bin 201

6- Mısır: 3 bin 620

7- Pakistan: 2 bin 267

8- Türkiye: 2 bin 238

9- Güney Kore: 2 bin 236

10- İran: 1 bin 713