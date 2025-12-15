Özgür Özel: Dayanacak, sabredecek bir tarafım kalmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Durbay, yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybetti.

Durbay, dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Gülşah Durbay'ın vefatını öğrenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün akşam saatlerinde Manisa'ya geldi.

DURBAY'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Özgür Özel, Manisa Şehir Hastanesi’nde CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, ilçe başkanları ve belediye başkanları tarafından karşılandı.

Özel, Gülşah Durbay’ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Özel, aylar önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin acısını yaşamıştı.

"NASIL DAYANILIR BİLMİYORUM"

Kısa süre önce Gülşah Durbay’ı hastanede ziyaret ettiğini hatırlatan Özel, "Bugün Durbay Ailesi bir evladını kaybetmenin acısıyla sınanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ise 6 ayda iki evladını kaybetmenin sınavını veriyor. Ben kardeşimin ve şimdi de bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Nasıl dayanılır bilmiyorum.” dedi.

"BU İLÇENİN EVLADIYDI"

Özel, Gülşah Durbay’ın çocuk yaşlardan itibaren Manisa’da siyasetle iç içe olduğunu vurgulayarak, “Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah, çocuk yaşından beri burada koşturan, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımızdı.

Hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu, bu ilçenin belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi’nin bu ilin büyükşehir belediye başkanı olması gibi.” ifadelerine yer verdi.

"KENDİ EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİYİM"

Açıklamasında derin üzüntüsünü dile getiren Özel, yaşanan kaybın Manisa için büyük bir yıkım olduğunu belirterek şöyle devam etti;

“Ferdi’nin hikayesi 2 yıl sürdü, Gülşah’ın o güzel hikayesi 2,5 yıl sürdü. Bu nasıl bir acı, bu nasıl bir sınav bilmiyorum. Gencecik, pırıl pırıl, bu şehre inanılmaz bir sevgiyle bağlı bir insanı kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim.



"DAYANACAK TARAFIM KALMADI"

Bundan sonra bir daha böyle büyük bir acı yaşanacaksa benim üzerimden yaşansın. Çok rica ediyorum, yalvarıyorum. Eğer bir şey olacaksa benim canımı alsın. Daha sevdiğim birinin canını almasın Allah’ım. Dayanacak, sabredecek bir tarafım kalmadı.”