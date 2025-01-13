Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye ilk 10'da

Haber Merkezi

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2025 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaştı.

Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek sıralandı.

Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

ABD, RUSYA VE ÇİN İLK 3'TE YER ALDI

Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada yer alıyor.

Rusya, geniş askeri gücü ve stratejik kapasitesiyle dikkat çekerken, Çin ise donanmasını güçlendirerek küresel etkisini artırıyor.

TÜRKİYE YERİNİ KORUDU

Türkiye, listenin dokuzuncu sırasında yer alarak dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor.

Savunma sanayisinde yerli üretim hamleleri ve bölgesel askeri operasyonlarıyla dikkat çeken Türkiye, NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıkıyor.

KOMŞULARIN LİSTEDEKİ DURUMU

Diğer yandan Türkiye'nin sınır komşularından Yunanistan listede 30. sırada, İran 16., Irak 43., Ermenistan 91., Suriye 64. sırada yer aldı.

Avrupa'daki en güçlü ordu ise listeye 7. sıradan girerek Türkiye'nin 2 basamak yukarısında kalan Fransa'nın oldu.