Duran Kalkan’ın özel fotoğrafçısı tutuklandı

PKK’lı kadınlarla çektirdiği fotoğrafları servis eden teröristin, Kalkan’ın özel sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016-2017 yıllarında terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gittiği belirlenen 30 yaşındaki İ.K'nin yaklaşık bir ay önce Adana'ya döndüğünü tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda terörist İ.K'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.

DURAN KALKANI'NIN FOTOĞRAFÇISI

İ.K.'nin, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan ve İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü öğrenildi.

Teröristin, örgütün elebaşlarından Kalkan adına telsiz konuşmalarına müdahalede bulunduğu, PKK kamplarından ve çeşitli çatışma bölgelerinden çekilen fotoğraf ve görüntüleri de terör örgütüne yakın medya kuruluşlarına servis ettiği belirtildi.

KADINLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ SEVİYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan PKK’lı kadınlara taciz ve tecavüzleri ile tanınan Duran Kalkan’ın özellikle kadınlarla fotoğraf çektirmeyi sevdiği, bu nedenle kendisine özel bir sosyal medya sorumlusu tuttuğu, kadınlarla çekilen fotoğrafların başka teröristleri örgüte bağlamak için kullandığı ifade edildi.