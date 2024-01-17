Dursun Özbek, Murat Kurum'dan övgüyle bahsetti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Kurum, Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum’u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet karşıladı.

Herkesle tek tek el sıkışan Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Galatasaray'ı ziyaret etti

Ziyaret sırasında Başkan Özbek tarafından, Cumhuriyet’in 100’ncü yılına özel tasarlanan forma hediye edildi.

Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum ve Dursun Özbek kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

Dursun Özbek, Murat Kurum'un sarı-kırmızılı camia ile ilişkisinin 7-8 sene öncesine dayandığını ve 6 Şubat deprem felaketinde yakın bir iş birliği yapıklarını dile getirdi.

Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Özbek, daha sonra Murat Kurum'un İstanbul için bir 'şans' olduğunu vurguladı.

Murat Kurum'un İstanbul'a bakışını iyi bildiğini de sözlerine ekleyen Dursun Özbek, "Sayın Bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın Bakanımın İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum. Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." ifadelerini kullandı.

"Gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var"

Dursun Özbek'in Murat Kurum ile ilgili diğer ifadeleri şöyle:

"Sayın bakan, daha önceki icraatları çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var. Dolayısıyla Sayın Bakan'la bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın iş birliğimiz oldu."

"Acılarımız ortak olduğu için tüm spor kulüplerimiz ve 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine akın etti"

Öte yandan Dursun Özbek'in yanı sıra söz alan Murat Kurum, 11 ilin etkilendiği 6 Şubat'ta depreminde tüm spor kulüplerinin ve vatandaşların birlik ve beraberlik duygusu için seferber olduğunu hatırlattı.

Kurum, "Acılarımız ortak olduğu için tüm spor kulüplerimiz ve 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine akın etti. Orada depremzede kardeşlerimize yardım edebilmek için seferber oldu. Hızlı bir şekilde de dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik anlayışıyla milletimiz tek yürek oldu ve 11 ilimizi ayağa kaldırmak depremzede kardeşlerimizi en hızlı şekilde eski hayatlarına döndürmek için büyük mücadele verdiler. Kulüplerimiz o kadar finansal yükleri olmasına rağmen gerek konteyner kent gerek kalıcı konutlar konusunda takdire şayan bir duruş sergiledi. Bu manada da spor kulüplerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

"Murat Kurum bir söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içinde olur"

Galatasaray'ın çok köklü bir kulüp olduğunu da ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Galatasaray 100 yılı aşkın bir geçmişi olan başarılı olan hepimizin göğsünü kabartan bir kulübümüz. İstanbul'u bir spor şehri yapmak istiyoruz. Bunun için büyük spor kulüplerimizle İstanbul'un dinamikleriyle her mahallede, her sokakta spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük spor kulüplerimizle amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz. Onlara destek vereceğimiz gençlerimizi yetiştireceğimiz tesisleri hızlı bir şekilde inşa bizin için çok değerli. Mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın güvenli huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki burada başarılı gençler yetişsin. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın bizim göğsümüz kabarsın. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de geçmişten yana bu yana olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla kulüplerimize destek olacağız. Gençlerimizin sayısı artıkça sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul'un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Bunun için de biz verdiğimiz tüm sözleri tutmaya gayret gösterdik. Bizi bilenler şöyle tarif eder. 'Murat Kurum bir söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içinde olur. O söz verdiyse o bir şekilde gerçekleşir. Ben de buradan tüm İstanbul gençliğimize söz veriyorum ki her mahallesinde spor yapabileceğiniz tesislerin inşasını kulüplerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve olimpiyat şehrimizin alt yapısını böyle hazırlayacağız. Avrupa şampiyonalarını İstanbulumuz'da yapacağız. İstanbulumuz spor turizmini artıracağız."

"Hak eden kazansın diyoruz"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Kurum, "İki başaralı kulübümüz dişe diş bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İnşallah hak eden kazansın diyoruz. Beşiktaşımız da İnşallah toparlanacaktır. Bizim tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takımlar farklı olabilir ama bu birlik ve beraberlik her şeyden öte. Birliğimizi ve beraberliğimiz hep birlikte koruyacağız. Ve göğsümüzü takımlarımız kabartacak. İnşallah işin sonunda da hak eden kupayı alacak. Orada da şampiyon olmuş kulübümüzü alkışlayacağız. Destekleyeceğiz onun sevincine destek olacağız." diye konuştu.

"Ben İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım"

Hangi takımın taraftarı olduğunun sorulması üzerine Kurum, "Bizim de gönül verdiğimiz bir takım var ama Ben İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözle değil icraatla da göstereceğim, 1 Nisan sabahı tüm İstanbullar, spora gönül vermiş tüm kardeşlerimiz görecektir. Bir telefon kadar başkanlarımıza kulüplerimize yakın olacağız. Spor için yapılması gerekenleri hayata geçireceğiz. Bundan önce böyle yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.