Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından senede iki kez uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (DUS) ilk oturumunun gerçekleşmesinin ardından gözler ikinci oturuma çevrilmiş durumda.

DUS 1. dönem sınavına katılım sağlayamayan uzman diş hekimi adaylarının gündeminde bu yılın son oturumu olacak 2. dönem sınav tarihleri araştırılmaya başlandı.

Sınava katılım sağlamak isteyen uzman diş hekimi adayları DUS 2. dönem başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, DUS 2. dönem sınav başvuruları başladı mı? 2025 DUS 2. dönem başvuruları ne zaman?

2025 DUS 2. DÖNEM SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru işlemleri 27 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. 3 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. DUS başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. DUS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin kılavuz yayımlandığında rakam belli olacak.

2025-DUS 2. Dönem sınavı ise 12 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 6 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.