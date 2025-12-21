Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulunda konuştu.

Orta Vadeli Program hedeflerine uyumlu olarak yıl sonunu dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yüzde 3,3 seviyelerinde tamamlamayı öngördüklerini bildiren Yılmaz, 2024 yılının Haziran ayında devreye aldıkları enflasyonla mücadele stratejisinin küresel konjonktürdeki belirsizliklere rağmen planlı bir şekilde ve istikametinde ilerlediğini belirtti.

HEDEF 2027'DE TEK HANE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

Uygulanan programın başarısı Kasım 2025 verilerine de net bir şekilde yansımış durumdadır. Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 31,1'e, mal grubu enflasyonunun ise yüzde 18,6'ya kadar gerilemesi, programımızın meyvelerini vermeye başladığını açıkça göstermektedir. Aralık ayında da bu düşüş trendinin sürmesini ve 2025 yılını yüzde 30'un biraz üzerinde bir rakamla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Ocak enflasyonu ile enflasyon oranının yüzde 30'un altını, yani 20'li rakamları görmesini bekliyoruz.

Enflasyona ilişkin Yılmaz, "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 yılında ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Kararlı bir şekilde de bu istikamette devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.