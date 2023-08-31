Düşen uçakta hayatını kaybetti! Wagner Lideri Prigojin’in son görüntüsü paylaşıldı Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, düşen uçakta hayatını kaybetmesinin ardından grubun sosyal medya hesabında kafaları karıştıran bir video yayınlandı. Prigojin'in videoda, "Hayatımda her şey yolunda" ifadelerini kullandığı görüldü.

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İHA

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in ölümü gündemdeki yerini koruyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla tüm dünya, yaşanacak yeni gelişmelere kilitlendi.

Bu süreçte Ukrayna'ya yönelik saldırıların şiddeti artmaya devam ediyor.

Putin'de darbe girişimine yeltendi

Savaş kadar dikkat çeken bir ayrıntı da Rus ordusunun paralı asker grubu Wagner'in açıklamaları oldu.

Grubun lideri Yevgeny Prigojin, cephede destek görmediklerini ve ölüme terk edildiklerini iddia ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı darbe girişimine yeltendi.

Ardından Rus güçleri sert karşılık vererek tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Düşen uçakta hayatını kaybetti

Gerilim tam unutuldu derken hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Yevgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet, Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü.

Bunun üzerine suikast iddiaları dolaşırken, yaşanan olay Putin'in intikamı olarak da yorumlandı.

Ölmeden önceki son görüntüsü

Yerel basında ve tüm dünya basınında büyük yankı uyandıran olayın ardından bugün ortaya çıkan bir görüntü kafaları karıştırdı.

Başkent Moskova yakınlarında 23 Ağustos’ta düşen uçakta hayatını kaybeden Prigojin’in ölmeden önce kaydettiği yeni görüntüler, bugün grubun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Hayatımda her şey yolunda"

Görüntüde hareket halindeki bir aracın içinde görülen Prigojin, “Yaşayıp yaşamadığımı ve nasıl olduğumu merak edenler için şu anda 2023 yılının Ağustos ayında, hafta sonundayız ve ben Afrika’dayım. Beni yok etmeyi düşünen ve ne kadar kazandığımı tartışan insanlar için söylüyorum, hayatımda her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Ardından Prigojin, konuşmasını sonlandırırken kameraya el salladı.

3-4 gün önce kaydedildiği düşünülüyor

Paylaşılan görüntülerde yaşam tehlikesinin farkında olduğu anlaşılan Prigojin’in gün olarak hafta sonunu söylemesi dikkate alındığında 23 Ağustos Çarşamba günü uçak kazasında ölen Wagner liderinin videosunun, yalnızca 3-4 gün önce çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.