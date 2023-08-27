Rusya doğruladı: Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, uçak kazasında ölenler arasında Rus yetkililer, kazayla ilgili genetik incelemenin sonucunu açıkladı. Wagner'in kurucusu Prigojin'in öldüğüne dair haberler doğrulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Dünyanın dikkati, Rusya'nın Tver bölgesinde yaşanan uçak kazasına çevrildi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in düşen uçakta olduğu belirtiliyordu.

Diğer taraftan Prigojin'in ölmediğine dair spekülasyonlar da gündemi bir süre meşgul etti.

Prigojin ölenler arasında

Söylentilere son noktayı Rusya Soruşturma Komitesi koydu. Komite, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti.

23 Ağustos'taki kazanın inceleme sonucunu paylaşan Komite, şunları aktardı:

Embraer-135 (EBM-135BJ) uçağında şu yolcular bulunuyordu: Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Chekalov, Dmitriy Utkin, Nikolay Matuseev, Yevgeniy Prigojin.

Moleküler genetik incelemenin sonucu

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında moleküler genetik incelemelerin tamamlandığı, sonuçlara göre ölen 10 kişinin tamamının kimliklerinin belirlendiği kaydedildi.

Interfax'ın haberine göre, ölenlerin isimlerinin uçuşta yer alanlarla örtüştüğüne dikkat çekildi.

Putin'in başsağlığı mesajı: Ciddi hataları vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ölen Prigojin'in ardından göze çarpan ifadelere imza atmıştı.

"90'lı yıllardan beri tanıdığım Prigojin yetenekli bir iş insanıydı." diyen Putin, "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı. Hayatında ciddi hataları vardı." vurgusu yapmıştı.

Uçak kazasıyla ilgili yaşananlar

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.