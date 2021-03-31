Düşük riskli (Mavi) iller hangileri? En az vaka olan il hangisi? Türkiye güncel risk haritası..

Düşük riskli (Mavi) iller hangileri? En az vaka olan il hangisi? Türkiye güncel risk haritası..

81 ilin dört farklı risk grubuna ayrılarak vaka durumuna göre karar alınmasıyla birlikte, illerin risk durumları da merak ediliyor. Peki Türkiye'de düşük riskli iller hangileri?

İllerin risk grubuna göre normalleşme adımları atılırken, vatandaşlar hangi il hangi risk grubunda merak ediyor.

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak dört gruba ayrılan risk haritasında birçok ilin riskli seyretmesi nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi.

Vatandaşlar, Türkiye'de en az vaka olan illeri araştırıyor. Hangi iller düşük riskli, (mavi), en az vaka olan il hangisi soruları merak ediliyor.

İşte güncel koronavirüs risk haritasına göre illerin durumu..

EN AZ VAKA OLAN İL HANGİSİ?

Sağlık Bakanlığı, günlük vaka tablosunun yanı sıra 20 - 26 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı da paylaştı.

İllere göre 20 - 26 Mart tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 olarak gerçekleşti.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van olarak sıralandı.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'de güncel olarak açıklanan koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan tek şehir Şırnak oldu.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİKLİ (KIRMIZI) İLLER

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır.

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa.

ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

Düşük riskli tek il Şırnak.