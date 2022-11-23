Düzce depremi kaç saniye sürdü? 23 Kasım Düzce depremi hangi illerde hissedildi?

Gece 04.08'te merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi.

Düzce'de gece saat 04.08'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Deprem birçok ilde hissdildi.

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Deprem, İstanbul ve Ankara'da şiddetli şekilde olarak hissedildi.

Merkez üssü Düzce olan deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Deprem kaç saniye sürdü?

Yapılan tespitlere göre gece 04.08'te meydana gelen deprem yaklaşık 17 saniye sürdü.

Meydana gelen deprem sonrası ölü ve yaralı olup olmadığı merak uyandırırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir." ifadelerine yer verdi.